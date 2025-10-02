Dalić aktivirao pretpoziv igraču koji za Hrvatsku nije igrao pet godina!

Podijeli :

xDavidexCasentini IPAxSportx via Guliver

Izbornik hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić, aktivirao je pretpoziv prvotimcu Hellas Verone, Domagoju Bradariću, koji će se tako priključiti Vatrenima na okupljanju za predstojeće listopadske utakmice u okviru kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Vatrene očekuju ispiti protiv Češke (9. listopada u Pragu) i Gibraltara (12. listopada u Varaždinu), a izbornik Dalić odlučio je popisu pozvanih igrača priključiti i Domagoja Bradarića.

Bradarić je za hrvatsku reprezentaciju dosad skupio četiri nastupa, a sva četiri došla su još u listopadu i studenom 2020. godine. Zadnju je utakmicu za Hrvatsku Bradarić odigrao 17. studenog 2020., u Ligi nacija protiv Portugala. Tada je Portugal slavio 3:2 na Poljudu.

Bradarić je standardni prvotimac talijanskoga prvoligaša Hellas Verone za koju je ove sezone upisao šest nastupa i postigao jedan pogodak.

Reprezentacija će se okupiti 6. listopada u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja u Češku 8. listopada. Odmah nakon utakmice s Češkom, koja je zakazana za 9. listopada, Vatreni se vraćaju u Zagreb i odmah nastavljaju put za Varaždin gdje ih 12. listopada čeka susret s Gibraltarom.

Nakon listopadskih izazova, Vatrene očekuju još dvije utakmice u studenome (Farski otoci, Crna Gora). U skupini L trenutačno vodi Hrvatska s 12 bodova iz četiri utakmice, Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Slijede Farski otoci i Crna Gora s po šest bodova iz pet utakmica te Gibraltar koji u pet utakmica nije upisao bodove.