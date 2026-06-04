Cvitanović više nije trener Sarajeva, mijenja ga drugi Hrvat?

Podijeli :

Guliver Image

Hrvatski trener Mario Cvitanović više nije na klupi FK Sarajeva, čime su se potvrdile najave koje su proteklih dana kružile medijima.

Klub je na svojim službenim stranicama objavio da je razlaz bio sporazuman i zahvalio Cvitanoviću na predanom radu i doprinosu tijekom njegovog mandata.

Jedan Hrvat odlazi, drugi preuzima vruću klupu: U Sarajevo se vraća Zoran Zekić

Cvitanović je ekipu predvodio na 31 utakmici, ostvarivši 18 pobjeda, 7 remija i 6 poraza. Pod njegovim vodstvom, Sarajevo, kojemu je stručni savjetnik i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zoran Mamić, je završilo na trećem mjestu Premijer lige BiH i osiguralo nastup u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Kao mogući nasljednik Cvitanovića ponovno se spominje hrvatski stručnjak Zoran Zekić, koji je bio trener Sarajeva od lipnja 2024. do kolovoza 2025. godine prije nego što je podnio neopozivu ostavku.