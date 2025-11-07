Crnogorski nogometaš dobio devet utakmica zabrane nastupa zbog rasizma

Podijeli :

CodyxFroggatt NewsxImages via Guliver Image

Nogometaš engleskog drugoligaša Preston North Enda, Crnogorac Milutin Osmajić kažnjen je s čak devet utakmica zabrane nastupa.

Razlog je rasističko vrijeđanje Tunižanina Hannibala Mejbrija tijekom dvoboja Prestona i Burnleyja igranog još u veljači.

Neovisna regulatorna komisija FA-a zaključila je kako je Osmajić svojim radnjama “teško povrijedio” pravilo E3.2 koje se odnosi na primjedbe vezane uz boju kože i/ili rasu.

Osmajić, koji je zanijekao optužbe, kažnjen je i financijski sa 21,000 funti.