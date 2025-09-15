Črnko nakon povijesne pobjede protiv Dinama objavio da napušta Goricu: ‘Netko je gore htio…’

Podijeli :

Facebook/Nenad Črnko

Na samom kraju 6. kola HNL-a dogodilo se veliko iznenađenje, nogometaši Gorice su na maksimirskom stadionu s 2:1 pobijedili velikog favorita Dinamo.

Gorica je povela u 21. minuti kada je španjolski nogometaš Iker Pozo pogodio Dinamovu mrežu. Još su se više velikom iznenađenju gosti približili u 48. minuti kada je Žan Trontelj pogodio za 2:0. Do kraja susreta Dinamo je tek smanjio golom Sandra Kulenovića u 57., dok je domaćin od 62. minute imao igrača manje nakon isključenja Luke Stojkovića.

Par sati nakon povijesne pobjede Gorice protiv Dinama na Maksimiru, na Facebooku se oglasio predsjednik Gorice Nenad Črnko. On je objavio da Gorica kroz par dana postaje športsko dioničko društvo, a posljedica toga je da on napušta funkciju predsjednika.

“Trebala je ova objava osvanuti tek koji dan kasnije, ali netko je gore htio da sve završi baš onako kako treba i da ova večer ostane kruna jednog razdoblja od punih 30 godina koliko sam proveo na čelu kluba. Gorica će kroz koji dan i službeno postati športsko dioničko društvo, a završetkom preoblikovanja ispisuje se i posljednja stranica sa kojom i ja slijedom navedenih okolnosti napuštam funkciju predsjednika kluba.

U svojoj povijesti nikad klub kojem sam bio na čelu nije ispao u niži stupanj natjecanja, a danas sam onako tiho pred utakmicu s Dinamom konstatirao da je ovo jedini klub i stadion u velikih 7 godina HNL-a na kojem nismo ostvarili pobjedu u službenoj utakmici. Netko je to gore čuo i pomogao da napravimo i taj posljednji korak, a da moj odlazak s čela kluba koji je u svakom segmentu ispunio moj život dobije i baš tu zvjezdicu koja se sanja u karijerama mnogih. I to je to.

Hvala svima koji su me trpjeli svih ovih godina, bilo je suza, znoja i osmjeha na licu, ali… i, kad sve zbrojim na kraju – vrijedilo je. Hvala navijačima, gradu, županiji, svim prijateljima kluba, sponzorima, medijima koji su nas zdušno pratili, sportskim prijateljima u cijeloj Hrvatskoj i van naših granica, mojim članovima Izvršnog odbora i Skupštini kluba, a najviše hvala radnoj zajednici, trenerima, akademiji, seniorima i ženskom nogometnom klubu koji su najzaslužniji što je Gorica danas, baš ovakva, ponosna!

Čestitke igračima i treneru na prekrasnoj večeri i nečem što će doista ostati kao pečat za cijeli život. Novom vlasniku Gorice i budućem predsjedniku kluba Iliji Karamatiću želim da Gorica nastavi uzlaznom putanjom i u sljedećim godinama koje su pred nama. Moju podršku će imati i uvjeren sam da će Gorica biti još bolja.

Da sam mogao pripremiti scenarij svog odlaska s mjesta predsjednika, vjerujte da ne bih to složio bolje od ovog. Uvijek sam govorio da je u sportu najvažnije vjerovati i to se i danas potvrdilo. Hvala svima još jednom!”, napisao je.