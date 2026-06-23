SP 2026. Cristiano Ronaldo zabio na šestom različitom prvenstvu

Podijeli :

AP Photo/Armando Franca, File via Guliver

Vodeći pogodak za Portugal zabio je jedan od najvećih nogometaša u povijesti

Kapetan portugalske nogometne reprezentacije, 41-godišnji Cristiano Ronaldo postao je prvi igrač koji je postigao pogodak na šest različitih svjetskih prvenstava nakon što je zabio za 1-0 prednost Portugala (gol pogledajte OVDJE) protiv Uzbekistana u 6. minuti susreta 2. kola skupine K u Houstonu.