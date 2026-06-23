SP 2026. Cristiano Ronaldo zabio na šestom različitom prvenstvu

FIFA World Cup 23. lip 202619:33 > 19:41 0 komentara
AP Photo/Armando Franca, File via Guliver

Vodeći pogodak za Portugal zabio je jedan od najvećih nogometaša u povijesti

Kapetan portugalske nogometne reprezentacije, 41-godišnji Cristiano Ronaldo postao je prvi igrač koji je postigao pogodak na šest različitih svjetskih prvenstava nakon što je zabio za 1-0 prednost Portugala (gol pogledajte OVDJE) protiv Uzbekistana u 6. minuti susreta 2. kola skupine K u Houstonu.

Ronaldo je s pet metara u mrežu proslijedio prizemni ubačaj Cancela s desnog krila.

Prvi gol na SP-ima Ronaldo je zabio još 17. lipnja 2006. protiv Irana, 2010. je u JAR-u zabio jedan gol, jednom je bio i strijelac 2014. u Brazilu, 2018. u Rusiji je zabio tri puta, a 2022. u Katru jednom.

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