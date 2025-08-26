Cordobi u zadnji tren opet propao transfer, i dalje je u Dinamu

Podijeli :

GNK Dinamo

Juan Cordoba i dalje ostaje u Dinamu, barem zasad.

Nakon što mu je u zadnji trenutak propao transfer u Sporting Gijon, bio je pred potpisom za Houston Dynamo, ali i taj posao završen je istim raspletom. Oko njegova odlaska sve je bilo dogovoreno, bila je tu riječ o posudbi s pravom otkupa koja je mogla postati i stalan transfer.

Cordoba je već bio otputovao u Ameriku, očekivala se samo još službena potvrda, ali sve je na kraju propalo, piše Index.

Sumnja se da Cordoba nije ostvario transfer zbog moguće ozljede koljena. Španjolski mediji navodili su isti problem u trenutku kada je Kolumbijcu propao transfer u Španjolsku.

“Iako su pregledi potvrdili da je igrač sposoban trenirati i igrati, pokazalo se da ga je ozljeda koljena tijekom značajnog dijela prošle sezone u Hrvatskoj sprječavala da igra punim intenzitetom. Budući da taj dio još uvijek nije potpuno zaliječen, u sportskom sektoru Sportinga pojavile su se sumnje oko njegove buduće spremnosti.”

Cordoba se još nije vratio u Zagreb niti trenira s momčadi. Cordoba ima ugovor s Dinamom do lipnja 2028. godine. U zagrebački klub stigao je prošlog ljeta iz Deportiva Calija za 2.1 milijun eura.