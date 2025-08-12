VIDEO / Oršić zabio pa asistirao za senzaciju u Ligi prvaka! Pafos izbacio Dynamo i čeka Zvezdu

Mislav Oršić (32) zabio je vodeći pogodak, a potom i asistirao za Pafos u uzvratnoj utakmici 3. pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv kijevskog Dinama. Pafos je prošao dalje s ukupnih 3-0 i tako je napravio veliku senzaciju u ovoj fazi kvalifikacija za Ligu prvaka.

Ciparski prvak poveo je već nakon 90 sekundi igre – obrana je prebacila loptu na desnu stranu do Dragomira, koji je petom proigrao Tankovića. Njegov udarac obranio je vratar gostiju, ali se lopta ponovno odbila do Šveđanina bosanskog podrijetla, koji je asistirao Oršiću. Bivši Dinamov krilni napadač mirno je pospremio loptu u praznu mrežu.

Oršić se potom upisao i u asistente kod drugog pogotka, koji je zabio Correia. Pafos će se u play-offu susresti s boljim iz dvoboja Crvene zvezde i Lecha, a srpski prvak je u prvoj utakmici u Poljskoj slavio 3:1 te večeras od 21 sat traži potvrdu prolaza na domaćem terenu.

Hrvatski reprezentativac stigao je u Pafos u zimskom prijelaznom roku nakon raskida ugovora s Trabzonsporom. Iako se spominjao njegov povratak u Dinamo, a zanimanje je pokazala i Rijeka, Oršić je odabrao Cipar i tamo osvojio prvi naslov prvaka u povijesti kluba.

Tijekom karijere nastupao je za zaprešićki Inter, Speziju, Rijeku, Celje, južnokorejske Jeonnam Dragonse i Ulsan Hyundai, kineski Yatai, Dinamo, Southampton i Trabzonspor. Najuspješniji period proveo je u Maksimiru između 2018. i 2023., osvajajući domaće trofeje i zabijajući ključne golove u Europi, što ga je lansiralo u hrvatsku reprezentaciju. Posljednje dvije godine obilježile su ga ozljede i manja minutaža, a njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu trenutačno iznosi 1.7 milijuna eura.

