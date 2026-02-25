VIDEO / Juventus traži čudo, poveli su iz kaznenog udarca

Podijeli :

Večeras su na rasporedu posljednji susreti play-offa UEFA Champions League. Juventus FC će pred svojim navijačima pokušati nadoknaditi težak poraz 5:2 iz prve utakmice protiv Galatasaray SK. Na domaćem terenu i Real Madrid CF želi potvrditi prolaz protiv SL Benfica, nakon što je prvi dvoboj dobio 1:0 u gostima. Isti zadatak ima i Paris Saint-Germain FC, koji brani prednost 3:2 iz prvog susreta protiv AS Monaco FC.

Juventus će imati priliku povesti iz penala. Torreira je srušio Thurama i sudac je pokazao na bijelu točku. Locatteli je bio siguran s bijele točke, domaćini vode 1:0.

