VIDEO / Vatreni debi Tudora na klupi Tottenhama: Primili gol pa odmah uzvratili Arsenalu za 1:1

U nedjelju od 17 sati i 30 minuta počeo je jedan od većih engleskih derbija između Tottenhama i Arsenala. Bio je to ujedno i debi Igora Tudora na klupi Tottenhama, a bilo je to itekako vatreno u prvom poluvremenu. Bolje je otvorio Arsenal koji je prijetio sve do prekida zbog problema sa sudačkom opremom. Kada se nastavio susret Tottenham se stabilizirao i tek je oko 30. minute Arsenal proigrao i preko Eberechija Ezea zabio za 1:0. No, sreća navijača Topnika trajala je kratko jer je Declan Rice u opasnoj poziciji izgubio loptu koju je oteo Randal Kolo Muani. Francuz je potom pogodio za 1:1 i poravnanje na Tottenhamovom stadionu.

