VIDEO / Kovačev napadač zabio je za 2:2 u kaosu pred vratima: Je li Vušković mogao bolje reagirati?

Borussia Dortmund je u 27. kolu njemačke Bundeslige s 3:2 slavila protiv HSV-a. Iako je gostujuća ekipa golovima Philipa Otelea i Alberta Sambija Lokonge povela s 2:0, momčad Nike Kovača vratila golovima Ramyja Bensebainija (dva kaznena udarca) te jednim golom Serhoua Guirassyja te su na kraju upisali važnu pobjedu.

Posebno zanimljiv pogodak bio je onaj Serhoua Guirassyja za 2:2. Tada je u centru pažnje bio i cijenjeni hrvatski reprezentativac Luka Vušković. On je sa svojim vratarom Danielom Heuerom Fernandesom pokušao zaustaviti Gvinejca u pokušaju postizanja pogotka. Nakon obrane Portugalca lopta se nekoliko puta odbila od Vuškovića koji nije uspio otkloniti opasnost i spasiti svoju ekipu od primanja gola.

Na kraju je Borussia izjednačila, a potom i povela te upisala važnu pobjedu.

