Veliki peh za Real Madrid: Ogromno pojačanje izdržalo samo tri minute u Ligi prvaka

AP Photo/Rebecca Blackwell by Guliver

Real Madrid je u 1. kolu UEFA Liga prvaka ugostio Olympique de Marseille, no susret je obilježio veliki peh za njihovo veliko ljetno pojačanje, Trent Alexander-Arnold.

Engleski reprezentativac je već u 3. minuti osjetio bol u zadnjoj loži, sjeo na travnjak i nije mogao nastaviti igru. Nakon ukazane liječničke pomoći uspio je odšepati s terena, a zamijenio ga je Dani Carvajal.

Alexander-Arnold je bio vidno potresen i emotivan, što ne ulijeva optimizam za daljnji tijek oporavka. Službeni liječnički pregledi tek slijede, no prizori svakako nisu bili ohrabrujući za Blancose, koji su ga ovog ljeta doveli praktički besplatno nakon isteka ugovora s Liverpool.

Trent je dosad u La Liga startao u samo dvije od prve četiri utakmice, a trener Xabi Alonso ga je postupno uvodio u momčad. Ovakav razvoj događaja sigurno nije ono čemu se u klubu nadao.