Simeone je Atleticu donio pravo bogatstvo u 15 godina

David Klein Sportimage via Guliver

Atletico Madrid ove sezone neće igrati u finalu Lige prvaka, ali u ekonomskom smislu "Rojiblancos" su prvaci otkako ih vodi argentinski stručnjak Diego Simeone.

Simeone je preuzeo madridski klub u prosincu 2011. godine, a njegova prva sezona završila je osvajanjem Europske lige pobjedom nad Athletic Bilbaom 3-0 u finalu u Bukureštu, dok je u prvenstvu bio peti.

Na kraju iduće sezone Simeone je doveo momčad do trećeg mjesta u ligi, što je u to vrijeme bio najbolji rezultat u 17 godina za Atletico. Od tada je Atletico pod vodstvom Simeonea osvojio dva naslova prvaka (2014, 2021), ali i 13. sezona u nizu igrao u Ligi prvaka zaradivši pritom čak 935.6 milijuna eura, objavila je Marca.

Ove sezone već su zaradili 75.15 milijuna eura, a kada UEFA na koncu sezone podvuče crtu očekuje se dodatnih 30-ak milijuna. Mogla bi to biti rekordna zarada od Lige prvaka u jednoj sezoni. Do sada su najviše zaradili u sezoni 2023/24. kada im je elitno natjecanje donijelo 102.3 milijuna eura.

Zanimljivo, u sezonama 2013/14. i 2015/16. kada su dogurali do finala i oba izgubili od Real Madrida zaradili su 52.6 i 69.6 milijuna eura.