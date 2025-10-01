Ruska legenda: Svaki poraz Real Madrida je kao melem za moje srce

Bivša zvijezda Arsenala i ruske reprezentacije, Andrej Aršavin (44), ove je godine izazvao pažnju izjavama o Real Madridu.
Nakon što je momčad Xabija Alonsa pobijedila 5:0 kod kazahstanskog Kairata u Ligi prvaka, mnogi navijači, posebice Barcelone i Atletica, priželjkivali su iznenađenje. No, nitko poraz Reala nije želio toliko kao Aršavin, koji je u razgovoru za agenciju EFE, prenosi Marca, izrazio svoje stavove uoči susreta:
“Navijam da Kairat pobijedi. Svaki poraz Real Madrida je kao melem za moje srce.”
Ovo nije prvi put da je Aršavin pokazao netrpeljivost prema Realu – poznat je kao strastveni navijač Barcelone. Bivši ruski napadač bio je jedan od najtalentiranijih igrača svoje generacije i legenda Zenita iz Sankt-Peterburga.
Najveću slavu stekao je u Arsenalu, gdje je 2009. zabio četiri gola Liverpoolu na Anfieldu. Za rusku reprezentaciju odigrao je 75 utakmica i bio ključan u pohodu do polufinala Europskog prvenstva 2008.
