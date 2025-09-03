Rekord Lige prvaka je u opasnosti: 15-godišnjak ima vremena do siječnja da sruši Nijemca

Podijeli :

via Guliver

Liga prvaka je pred vratima, nedavno je održan ždrijeb, a nakon toga su svi klubovi koji sudjeluju saznali svoje protivnike u ligaškoj fazi. Jedan od njih je i Arsenal, londonski klub koji u svom kadru ima igrača koji opasno prijeti rekordu najprestižnijeg europskog natjecanja.

Riječ je o Maxu Dowmanu, 15-godišnjem talentu “proizvedenom” u famoznom Hale Endu, Arsenalovoj školi nogometa. Mladi Englez već je upisao dva službena nastupa u Premier ligi (Leeds United i Liverpool) te je tako postao drugi najmlađi igrač koji je nastupio u povijesti Premier lige.

Jedini igrač ispred njega je njegov suigrač Ethan Nwaneri koji je prije tri godine zaigrao protiv Brentforda, također kao 15-godišnjak. “Tugu” za neuspješno obaranje rekorda moći će utopiti u mogućem rušenju rekorda Lige prvaka.

Ako nastupi do siječnja 2026. godine s prvog mjesta će maknuti Youssoufu Moukoka koji je 2020. sa 16 godina i 18 dana nastupio za Borussiju Dortmund. Neko vrijeme se pričalo o tome da Dowman do Nove godine neće moći nastupiti jer bi imao samo 15 godina, ali UEFA nema ograničenje za godine. Jedini problem za Arsenal je što je morao zauzeti mjesto na A listi, a ne na B gdje inače obitavaju mladi igrači. Tako je iz glavne momčadi ispao Gabriel Jesus, Brazilac koji se muči s ozljedom koljena.

No, s obzirom na to da na Dowmana Mikel Arteta gleda kao važnu kariku u momčadi, to ne bi trebalo predstavljati veliki problem.