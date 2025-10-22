Poraz Lokomotivinih juniora u Ligi prvaka, po preokret odlaze u Rumunjsku

Juniori Lokomotive poraženi su u Sisku od FCSB-a 3:2 u prvoj utakmici drugog kola Lige prvaka mladih, pa će u uzvratu 5. studenog u Rumunjskoj morati loviti preokret za prolazak dalje.
Gosti su poveli pogocima Ilieja u 28. i Colibasana u 33. minuti, dok je Lokomotiva smanjila preko Kralevskog u 60. minuti. Nedugo zatim Popa je iz slobodnog udarca povisio na 3:1, a Tomeljak je u 80. minuti postavio konačnih 3:2.
U završnici su Lokomotivini igrači stisnuli i pogodili vratnicu, ali nisu uspjeli doći do izjednačenja.
Aktualni prvaci Hrvatske jedini su domaći predstavnici u juniorskoj Ligi prvaka i za plasman u nokaut-fazu moraju izbaciti FCSB i još jednog suparnika.
