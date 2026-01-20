OD 21:00 / Vraća se LP: Inter dočekuje Arsenal, Real goste iz Kneževine, Kovač s Borussijom u Londonu

Podijeli :

xJosexJavierxMartinezx via Guliver

Liga prvaka ponovno je u fokusu, a večeras se igra sedmo kolo najjačeg europskog klupskog natjecanja. Program donosi nekoliko zvučnih okršaja: Arsenal putuje na gostovanje kod Intera, Tottenham pred domaćom publikom igra protiv Borussije Dortmund koju vodi Niko Kovač, dok će Real Madrid odmjeriti snage s Monacom. Pažnju privlače i nastupi hrvatskih nogometaša u kojima Dominik Kotarski s Kopenhagenom dočekuje Napoli, a Josip Šutalo i Ajax gostuju kod španjolskog Villarreala.