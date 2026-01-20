VIDEO / Kovač u problemima: Tottenham poveo, a onda je Borussia zbog groznog starta ostala s igračem manje!

Podijeli :

Borussia Dortmund koju vodi Niko Kovač od 14. minute našla se u zaostatku kod Tottenhama. Nakon ubačaja iz kuta i gužve u kaznenom prostoru, najbolje se snašao domaći stoper Cristian Romero i pogodio za 1:0.

Deset minuta kasnije, stvari su postale još gore za Borussiju. Grubi prekršaj napravio je branič Daniel Svensson nad Wilsonom Odobertom i sudac mu je nakon VAR provjere pokazao crveni karton, iako je prvotno “nagrađen” samo žutim.

Tottenham je brzo iskoristio igrača više i preko Dominica Solankea u 37. udvostručio vodstvo.

