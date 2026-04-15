Golman Atletica odgovorio Raphinhi: ‘Suludo je govoriti o krađi’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Atletico je u četvrtfinalnom uzvratu Lige prvaka na svom stadionu izgubio od Barcelone 1:2, ali je prošao zahvaljujući pobjedi 2:0 u prvom dvoboju.

Strijelci su za Barcu bili Lamine Yamal (4) i Ferran Torres (24), a za Atletico Ademola Lookman.

Brazilac Raphinha, koji zbog ozljede nije igrao, ali nije se suzdržao i uputio je teške optužbe na račun suca Clementa Turpina.

“Što se mene tiče, to je bila pljačka, ne samo ova utakmica, nego i ona druga (prva utakmica) također,” rekao je Raphinha, koji je propustio obje utakmice zbog ozljede.

“Mislim da su suci stvarno loši, odluke koje on (Turpin) donosi su nevjerojatne… stvarno želim razumjeti zašto se toliko boje da će Barcelona doći i pobijediti.”

Golman Atletico Madrida, Juan Musso (31), odgovorio je na Raphinhine izjave.

“Ispada kao da im nisu svirana tri penala ili da mi nismo dobili četiri crvena kartona. Ne može se govoriti o krađi. Razumijem Raphinhu i poštujem svačije mišljenje, ali priče o krađi ne pomažu. Pobijedili smo na terenu, dobili smo ih 2:0 u gostima. A posljednji igrač u nogometu, nažalost, znači crveni karton.”

Musso je rekao da su takve optužbe neprimjerene.

“Barcelonu iznimno poštujemo i igrati protiv njih velik nam je motiv. Radi se o sjajnoj momčadi, ali govoriti o krađi suludo je”, komentirao je argentinski golman.

Posebno se osvrnuo na situaciju s Fermínom Lópezom, kojeg je nehotično udario kopačkom u lice, zbog čega su iz Barcelone tražili jedanaesterac.

“Suludo je to pokušati prikazati kao krađu. Ako misle na situaciju s Fermínom, žao mi je zbog tog poteza jer se ozlijedio, a to nikome ne želim. Odmah sam otišao vidjeti kako je. To je jednostavno takav trenutak. On ide glavom na loptu, a ja pružam nogu da je blokiram. Kako itko može misliti da je to bio penal?”, zaključio je Musso.