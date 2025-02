Ancelotti: Zaslužili smo pobjedu

Podijeli :

Legendarni talijanski trener smatra kako je njegov Real Madrid zasluženo slavio u okršaju protiv Manchester Cityja.

U prvom susretu play-offa nogometne Lige prvaka Real Madrid je preokretom u samoj završnici utakmice na stadionu Etihadu pobijedio Manchester City sa 3-2.

Na Etihadu smo gledali okršaj posljednja tri europska prvaka, Real je slavio lani i 2022., a City 2023. Zanimljivo, ovo je i četvrta uzastopna sezona u kojoj se City i Madrid susreću u nokaut fazi Lige prvaka.

City je svoju prvu pravu priliku pretvorio u pogodak u 19. minuti. Akciju je započeo Gvardiol gurnuvši u prostor Erlinga Haalanda. Norveški napadač je dodao na krilo do Jacka Grealisha koji je ubacio pred vrata do utrčalog Gvardiola koji je prsima spustio do Haalanda, a Norvežanin u svom petom susretu protiv Reala napokon zabio prvi gol.

Real je mogao izjednačiti u 26. minuti, no Vinicius Junior je pogodio prečku. Okvir gola zatresao je i Cityjev branič Manuel Akanji u 37. minuti, ali i Haaland u 47. minuti.

Real je zaprijetio u 55. minuti, no Ederson je sjajno obranio Mbappeov udrac. U 61. minuti francuski napadač je ipak izjednačio. Ceballos je ubacio, a Mbappe loše zahvatio loptu, ali dovoljno dobro da prevari domaćeg vratara.

City je u 80. minuti stigao do nove prednosti. Dani Ceballos je oborio Fodena, a Haaland zabio s bijele točke svoj drugi gol na utakmici.

“Kraljevski klub” se u 88. minuti još jednom vratio u život, a pogodak za novo izjednačenje zabio je Brahim Diaz. Ederson je loše ispucao loptu, Bellingham je pokrenuo akciju u kojoj je Vinicius pucao, a odbijenu loptu od Edersona u gol pospremio Diaz.

Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, Real je zabio i treći gol. Vinicius je “ukrao” loptu uposlivši Bellinghama koji je pogodio za španjolsko slavlje.

Nakon utakmice, izjavu za medije dao je trener Real Madrida, Carlo Ancelotti:

“Miran sam i sretan, očito. Dobro smo igrali u prvoj od dvije utakmice, imamo malo vodstvo i moramo dobro odigrati u uzvratu. Utakmica je prošla dobro, branili smo se solidno, svi smo naporno radili i bili efikasni prema naprijed. Imali smo puno šansi i nismo odustajali. Zaslužili smo pobjedu. Mogli smo biti i efikasniji. Manchester City neće mijenjati pristup u sljedećoj utakmici, a nećemo ni mi. Moramo se dobro braniti i ne iznlaziti u neki ludi presing jer nam tako mogu nauditi”, zaključio je Talijan.