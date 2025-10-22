Alonso biranim riječima pohvalio mladu zvijezdu Reala uoči okršaja s Tudorom

Podijeli :

xEibner-Pressefoto via Guliver

Večeras na Santiago Bernabéuu (21:00) Real Madrid dočekuje Juventus u trećem kolu Lige prvaka, tražeći treću uzastopnu pobjedu kako bi se pridružio vrhu ljestvice.

U fokusu je mladi turski veznjak Arda Güler (20), kojeg je trener Xabi Alonso pohvalio, usporedivši ga s dvojicom legendi kluba.

“Svojom kvalitetom, Güler je mješavina Özila i Gutija. Guti je imao viziju i profinjenost za povezivanje igre ili djelovanje bliže golu, a s Mesutom sam toliko uživao u nogometu. Arda ima nešto posebno, prirodni talent koji se ne može naučiti”, izjavio je Alonso pa dodao:

“Moramo ga nastaviti gurati i podržavati, ali vrlo smo sretni s utjecajem koji ima na našu igru.”

Od dolaska u Real iz Fenerbahčea 2023. za 24 milijuna eura, Güler je odigrao 72 utakmice, zabio 15 golova i upisao 16 asistencija, a ove sezone ima tri pogotka i pet asistencija u 11 nastupa.

Podsjetimo, legendarni Guti je za Real odigrao 542 utakmice i zabio 77 golova, osvojivši pet prvenstava i tri Lige prvaka. S druge strane, Özil je u Realu od 2010. do 2013. odradio 159 nastupa s 27 golova i 80 asistencija prije nego što je karijeru završio 2023.

