VIDEO / Vinicius izborio dvojbeni crveni karton pa Mbappe zabio 11. utakmicu u nizu za pobjedu i skok Reala na prvo mjesto

Real Madrid je u nedjelju navečer gostovao kod svojeg gradskog rivala Getafea. Dugo su se mučili, a onda je Vinicius Junior u 77. minuti izborio dvojbeni crveni karton da bi tri minute kasnije Kylian Mbappe zabio za važno vodstvo i na koncu pobjedu Reala.

Nakon prvog poluvremena nije bilo pogodaka i nervoza je rasla u redovima Reala. Gol se nije otključao ni do posljednjih 15 minuta, a tada je Allan Nyom stupio na scenu. U 76. minuti ušao je u igru, a samo minutu kasnije zaradio je crveni karton zbog starta na Vinicius Junioru.

Nije Realu trebalo dugo da iskoristi taj crveni karton. Kylian Mbappe zabio je gol u 80. minuti te je tako u 11. utakmici zaredom postigao pogodak. Posljednji put kad nije bio strijelac bilo je u kolovozu na utakmici protiv Mallorce.

Real je do kraja susreta obranio prednost te su slavili s 1:0. Tako su prije El Clasica preskočili Barcelonu na vrhu La Lige.