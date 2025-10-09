Češki reprezentativci ne prestaju hvaliti Modrića: ‘Nogometaš par excellence’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

U taboru češke reprezentacije s mnogo poštovanja govore o kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću.

Igrači Ivana Hašeka cijene igračko umijeće osvajača Zlatne lopte iz 2018. godine, hvale njegovu domišljatost, te liderske vještine.

“On je nogometaš par excellence. Kad mu se ponude dvije opcije za rješavanje neke situacije, on je u stanju smisliti treću briljantnu. Definitivno moramo paziti na njega u tom pogledu,” kazao je za češke medije novak u nacionalnoj vrsti Jan Chramosta.

Česi su svjesni protiv koga igraju. Dobro su to osjetili u Osijeku gdje su “Vatreni” slavili sa 5:1 uz Modrićev pogodak i asistenciju.

POVEZANO VIDEO / Hrvatska ‘petardom’ razbila Češku i napravila veliki korak prema SP-u, pogledajte golove

Vratar Lukaš Horniček gledao je Modrića s klupe za pričuve portugalske Brage prije dvije godine u dvije utakmice Lige prvaka protiv Real Madrida.

“Nevjerojatan igrač. Sjajan vođa, jednostavno nogometaš kakvog želite imati na terenu. Nevjerojatno je da čak i s četrdeset godina može isto tako. Definitivno jedna od glavnih osobnosti koje Hrvati imaju,” rekao je češki vratar.

Igru kapetana “Vatrenih” komentirao je i napadač Viktorije Plzen Matej Vydra.

“Imam 33 godine i ponekad mi se teško dići iz kreveta. Skidam kapu igračima poput njega koji i dalje igraju na najvišoj razini. Još uvijek imaju želju,” kazao je.