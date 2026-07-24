Dinamo predstavio novo pojačanje, stiže iz Lokomotive

Podijeli :

Foto: GNK Dinamo Zagreb

Mladi slovenski reprezentativac i donedavni napadač Lokomotive, 22-godišnji Aleks Stojaković, novi je igrač Dinama. U maksimirskoj će momčadi dodatno osnažiti ofenzivni red u kojem može ordinirati na više pozicija, piše službena stranica Dinama.

Svestrani slovenski nogometaš u dosadašnjem je dijelu karijere igrao u ulozi krila, sa svojih 195 cm visine djelovao i na mjestu isturenoga napadača, a svojedobno je nastupao i kao ofenzivni vezni.

Bivši igrač Dinama na pragu je prelaska u Grčku Dobre vijesti za Dinamo: Klub koji je želio Livakovića dovodi golmana Leedsa?