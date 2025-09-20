Čeka nas prvi ovosezonski derbi između Hajduka i Dinama, evo kako bi mogli izgledati sastavi

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

Od 17 sati na Poljudu sastaju se Hajduk i Dinamo u prvom ovosezonskom derbiju.

Najveći rivali u okršaj sedmog kola SHNL-a ulaze bodovno izjednačeni. U posljednja dva kola ne znaju za pobjedu. Hajduk je odigrao neriješeno s Rijekom i izgubio u Varaždinu, a Dinamo je uzeo bod u Varaždinu pa izgubio od Gorice.

I Garcia i Kovačević najavili su nekoliko promjena za derbi, ali vjerojatni sastavi trebali bi izgledati ovako:

HAJDUK: Ivušić – Karačić, Raci, Šarlija, Hrgović – Pajaziti, Pukštas, Krovinović – Bamba, Šego, Livaja

DINAMO: Nevistić – Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda – Mišić, Villar, Ljubičić – Lisica, Hoxha, Beljo

Čast da sudi prvi ovosezonski derbi pripala je Mateu Ercegu iz Benkovca.