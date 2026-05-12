Casillas otvoreno: ‘Ne želim Mourinha za trenera Reala’

Jose Mourinho mogao bi se vratiti na klupu Real Madrida od sezone 2026./27., tvrdi poznati novinar Sacha Tavolieri. Prema njegovim informacijama, portugalski trener već je postigao dogovor s vodstvom kluba, a službena potvrda očekuje se tijekom sljedećeg tjedna.
Mourinho bi trebao naslijediti Álvara Arbelou, koji je početkom godine privremeno preuzeo momčad nakon odlaska Xabija Alonsa.
Ipak, ideja o povratku portugalskog stručnjaka nije naišla na odobravanje svih u Madridu. Protiv toga se javno oglasio bivši vratar Reala Iker Casillas, koji je s Mourinhom surađivao tijekom njegova prvog mandata u klubu.
“Nemam ništa protiv Mourinha. Čini mi se kao veliki profesionalac. Ne želim ga u Real Madridu. Mislim da bi drugi treneri bili sposobniji voditi klub mog života. To je osobno mišljenje. Ništa više“, napisao je Casillas na društvenoj mreži X.
No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el @realmadrid . Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas.
— Iker Casillas (@IkerCasillas) May 12, 2026
Mourinho je prvi put vodio Real od 2010. do 2013. godine, a u 178 utakmica upisao je 127 pobjeda, 28 remija i 23 poraza.
