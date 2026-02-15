Carević: Što sam stariji, to manje razumijem sudačke odluke

Podijeli :

LukaxKolanovic via Guliver

Nogometaši Gorice i Vukovara odigrali su susret bez pogodaka u pretposljednjoj utakmici 22. kola SuperSport HNL-a. Obje momčadi tražile su bodove koji bi im pomogli u borbi za ostanak, no podjela plijena nije donijela veće promjene na ljestvici.

Uoči utakmice istaknuto je kako je trener Gorice, Mario Carević, vodio momčad s klupe iako je u prethodnom kolu dobio izravni crveni karton. Takva kazna obično znači automatsku suspenziju, ali ovoga puta sankcioniran je samo novčano. Ipak, nakon susreta nije skrivao nezadovoljstvo jednom odlukom sudaca.

Gorica je u 57. minuti nakratko povela pogotkom Marijana Čabraje. Nakon ubačaja Žana Trontelja s desne strane, Filip Čuić nije uspio zahvatiti loptu, koja je stigla do Čabraje na lijevoj strani. On je iz kosa preciznim udarcem vanjskim dijelom kopačke pogodio malu mrežu.

Međutim, slavlje domaćih nije dugo trajalo. Nakon poduže VAR provjere pogodak je poništen jer je Čuić bio u zaleđu, a sudac Patrik Kolarić procijenio je da je iz nedozvoljene pozicije utjecao na igru. Upravo je ta odluka izazvala Carevićevu ljutnju poslije utakmice.

“Ne razumijem kako na igru utječe igrač koji je četiri metra od braniča i dirane lopte, neka mi to netko objasni. Recimo Šegi i Hajduku je priznat gol protiv Istre, a nama danas nije, iako bi se moglo govoriti i o tome da se radi o drugoj akciji. Što sam stariji, to teže razumijem sudačke odluke”, rekao je Carević.

“Za crveni protiv Lokomotive dobio sam ukor i novčanu kaznu zbog bacanja jakne. Tako piše u zapisniku. Ne bih trebao tako reagirati, ali emocije su visoke, ulog isto. Borimo se za ostanak. Da smo pobijedili, otišli bismo na plus sedam od Vukovara i imali bi malo mira”, zaključio je.