Carević: Ono što me veseli je način na koji smo igrali na Poljudu

“Igrali smo stvarno odličnu utakmicu dolje, ali činjenica je da nismo uzeli niti jedan bod. U borbi za ostanak moramo skupljati bodove i to je to. Ono što me veseli je način na koji smo igrali, koliko smo situacija kreirali i golova zabili. Nakon te VAR intervencije dva su bila poništena. Jednostavno se moramo nasloniti na tu pozitivu i prikazati to slično, odnosno, istu igru i protiv Slavena. Bit će drugačija utakmica za nas, po meni teža, jer znamo da jurimo rezultat, znamo da moramo skupljati bodove, tako da očekujem drugačiju utakmicu u odnosu na Hajduk.”