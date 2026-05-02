Carević nakon Dinama: ‘Nismo zaslužili izgubiti’

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo je pobijedio Goricu 2:1 u gostima u 33. kolu SuperSport HNL-a. Strijelci za Dinamo bili su Arber Hoxha i Monsef Bakrar, dok je za domaćine pogodio Jurica Pršir. Dinamo je već osigurao naslov prvaka, kao i Gorica opstanak u ligi, pa utakmica nije imala veći rezultatski značaj.

“Pokušavam igračima prenijeti da gledamo prema naprijed. Ne treba gledati samo četvrtu poziciju jer možemo završiti i deveti. Trebamo imati dobar mentalitet i pokušati ostvariti najbolji mogući rezultat. Gledamo prema ekipama koje su nam bliže. Vidjet ćemo koja je naša realnost.

Nemam pojma što će biti s kadrom. Zaslužili smo više, ali mene to čak kao trenera smeta. Do prije nekoliko kola imali smo najviše šansi, ali i promašaja. Igrali smo egal s Dinamom koji je već osigurao naslov, no iz naše perspektive imali smo bolje prilike za gol.

Barem da smo odigrali neriješeno, to bi bilo realno. Gledam i širu perspektivu. Bod bi bio poticajan. Ne gledamo Europu, ali želimo biti što bolje plasirani. Tablica na kraju nikad ne laže. Dojam je da smo trebali imati više bodova”, dodao je Carević.