Cannavaro najavio Milan: Moramo i patiti, ali vjerujemo u sebe! Emocije? To je Liga prvaka

Ispred nogometaša Dinama posljednjih je 90 minuta ligaškog dijela Lige prvaka, maksimirski dvoboj protiv Milana u srijedu u 21 sat.

Dinam u igra samo pobjeda u lovu na plasman među 24 najbolja kluba. No, niti tri boda protiv Rossonera neće biti dovoljna ako barem dva kluba koja su trenutačno ispred Dinama sutra ne kiksaju.

Milan je trenutačno šesti sa 15 bodova i Talijani će sve učiniti kako bi ostali među osam najboljih koji imaju direktan plasman u osminu finala. Mjesta od 9. do 24. vode u play-off, dok za ostale europska sezona završava.

Dinamo je i dalje bez Brune Petkovica i Petra Sučića, Lukas Kačavenda nema pravo nastupa zbog žutih kartona, dok novo pojačanje Wilfried Kanga nije prijavljeno.

“Oni ti daju dojam da možeš igrati, ali onda te napadnu sa svih strana. Ne smijemo popustiti, moramo se boriti do zadnje sekunde, isto tako to očekujem i od njih. Milan ima odličan napad, spreman je na rizike,” kazao je Dinamov strateg Fabio Cannavaro na novinarskoj konferenciji na stadionu Maksimir.

“Moramo biti izvrsni, moramo i patiti, moramo dati sve od sebe, iskoristiti sve situacije koje ćemo stvoriti, a sigurno ćemo ih iskoristiti. Igramo kod kuće, znamo da će biti teško. Vjerujemo u sebe, nadamo se play-offu. Emocije ? To je Liga prvaka, sviđa mi se ova situacija, kada se igra u Ligi prvaka to je prekrasno, bez obzira na suparnika. To su uvijek važne utakmice.”

Talijanske medije je zanimalo smatra li da je talijanski nogomet izgubio što su treneri kao Gattusso i on sada u Hrvatskoj, a ne u svojoj domovini.

“Mi Talijani nosimo nogomet u srcu, odrasli smo uz nogomet. Nečiji put je kraći, nečiji je duži. Ja bi se volio kao trener vratiti u Italiju, no sviđa mi se ovdje. Jedini način da rastete, je da da budete na trenu, sve su to iskustva.”

Cannavaro i Milanov trener Sergio Conceicao su stari prijatelji koji su igrali zajedno.

“Imali smo zajednička iskustva, imamo izvrsne odnose, čuli smo se. Dobar je profesionalac, nisam očekivao da ću ga vidjeti kao ovakvoga trenera, jer je kao igrač bio drugačiji,” kazao je.

Milan u nedjelju očekuje ligaški gradski derbi protiv Intera, no Cannavaro smatra kako ta utakmica neće biti u “glavama” igrača Milana.

“Milan igra u Ligi prvaka, na prvenstvo će misliti kasnije. Ta činjenica neće biti važna, njihove misli će biti okrenute prema sutrašnjoj utakmici.”

Osvrnuo se i na atmosferu koju očekuje sutra.

“Grad živi za ovu momčad, ovdje vlada velika strast vezana za klub. Kada se šetam po gradu, možete osjetiti tu strast. Velika je privrženost prema klubu, odgovornost igrača je time veća.”

Na konferenciji za medij bio je mladi 21-godišnji Luka Stojković.

“Znamo da nas čeka jako teška utakmica protiv velikog protivnika. Znamo njihove prednost i mane, no sutra ćemo se baciti na glavu,” kazao je Stojković.

“Dobro smo ih analizirali, jedino kao momčad možemo nešto napraviti. Atmosfera je stvarno dobra, bolje nego što se misli. Ulazimo sretni i motivirani i svi jedva čekamo utakmicu,” dodao je.

Otkrio je kako prati igre njihovih najboljih igrača kao što su Rafael Leao, Christian Pulišić…

“To su sve veliki igrači. Naravno da gledam njihove stvari i naravno da su mi neka vrsta motivacije,” poručio je na kraju.