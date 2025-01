Boban: Uz sav respekt prema Milanu, sigurno ću navijati za Dinamo

Podijeli :

Daniele Buffa Image via Guliver

Legendarni Zvonimir Boban najavio je okršaj Dinama i Milana na Maksimiru u osmom kolu Lige prvaka.

Dinamu je potrebna pobjeda protiv Milana. Dinamo je na 26. poziciji Lige prvaka s osam bodova, a Milan je na šestome mjestu sa sedam bodova više.

“Dinamo i Milan su dva kluba koja mi jako znače, dva velikana čije sam prekrasne priče imao privilegiju doživjeti. Dinamo je tu od rođenja, a Milan sam prisvojio, a sada živim i gledam ih iz puno ljubavi i poštovanja”, rekao je Zvonimir Boban za HRT.

Odgovorio je na pitanje za koga će navijati, Dinamo ili Milan.

“Ja sam rođeni Dinamovac, još najbolje da navijam za Milan u toj utakmici. Uz sav respekt i ljubav prema Milanu, sigurno ću navijati za Dinamo”, rekao je Boban.

Pitali su ga i što Dinamo treba napraviti da pobijedi Milan.

“To bi značilo da bi trebala biti otvorena i dobra tekma, da bi trebalo biti zanimljivo s puno preokreta, s puno golova. Na kraju, Milan puno riskira, u obrani nema još uvijek pravu ravnotežu momčadi.

Ovo što radi Cannavaro s Dinamom, to je sigurno težnja ravnoteži jer on je ipak Talijan, čovjek koji je imao velike trenere za učitelje. Distance i uredna momčad na terenu mu puno znače. To se odmah vidjelo i na prvoj utakmici protiv Arsenala. Isto tako i na drugoj utakmici, bez obzira na patnju s Istrom.

Tako da očekujem jako dobru, lijepu i otvorenu utakmicu, dobar nogometa kakav su ova dva kluba uvijek imala u svojoj kulturi igranja. Loš je teren, ali nadam se da to neće utjecati na utakmicu”, smatra Boban.

Komentirao je i Fabija Cannavara.

“Ja sam puno igrao protiv Fabija, znam ga, iznimno drag čovjek, jako odgovoran, jako uredan. Vjerujem da je takav kao i trener. Ja ne znam njegov trenerski pristup toliko dobro, nisam gledao utakmice dok je radio u Kini. Kad je vodio Benevento nije bilo najsjajnije, koliko sam čuo, no to ništa ne znači. On će možda s Dinamom napraviti fenomenalnu, svoju prvu veliku nogometnu trenersku priču.

To mu želim, nadam da će tako biti. Ono što sam siguran da će ostaviti trag u načinu gledanja na profesionalizam, tu nemam dvojbe. Hoće li imati rezultat, to ne znam. Da bi ga sudili, treba nam vremena”, rekao je Boban.

A komentirao je i Gennara Gattusa.

“To nam govori kako ljudi vani, u ozbiljnom nogometnom svijetu, gledaju na našu zemlju i na naš nogomet. Dakle, s puno poštovanja ako takva dva velikana tu dolaze. Oni nisu bez kruha, oni nisu u takvoj situaciji da bi trebali doći.

Njih je intrigirao dolazak i ja sam sretan što takva dva velikana vode naše klubove, iako bih želio danas, sutra, kad oni odu, da dođu naši treneri. Što se tiče Gennara, on radi fenomenalan posao”, izjavio je Boban.