Loše vijesti za Dončića, ali ipak postoji i pozitivna strana za Lakerse

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Slovenska košarkaška zvijezda Luka Dončić sigurno se neće vratiti na parket u prvom krugu NBA doigravanja, a mogao bi propustiti i utakmice polufinala konferencije protiv Oklahoma City Thundera ako njegovi Los Angeles Lakersi osiguraju prolazak dalje, prenosi ESPN.

Dončić je ozlijedio mišić stražnje lože početkom travnja upravo na utakmici regularnog dijela sezone protiv aktualnih prvaka Oklahome, a tada je procijenjeno da će oporavak trajati između četiri i šest tjedana. Nakon što je 27-godišnji Slovenac otišao na dodatne terapije u Španjolsku i potom se vratio u SAD, postupno pojačava intenzitet treninga.

Ipak, prema riječima dobro upućenog ESPN-ovog novinara Shamsa Charaniae, još je daleko od nastupa u doigravanju.

“Lukin oporavak zasad ide sporo. Očekuje se da čak i ako Lakersi izbace Houston i prođu dalje, Dončić neće igrati protiv Oklahome“, rekao je jedan od najutjecajnijih NBA novinara.

“Trenutačno još nema točan datum povratka na parket, iako je počeo raditi određene vježbe, kako je rekao trener Lakersa JJ Redick. I dalje nije u fazi u kojoj može trenirati jedan na jedan i ozbiljnije opteretiti nogu te ubrzati kretanje na terenu”, zaključio je Charania.

Vraća se barem Reaves

Ipak, nisu sve vijesti iz Los Angelesa loše. Prema pisanju ESPN-a, na petoj utakmici vrlo bi se vjerojatno mogao vratiti još jedan dugo odsutni igrač Lakersa, Austin Reaves. I on je posljednji put igrao protiv Oklahome u noći 3. travnja, no sada se vraća nakon ozljede trbušnog mišića.

Nakon posljednjeg treninga Amerikanac je potvrdio da je blizu povratka.

“Želim se što prije vratiti utakmicama. Osjećam se dobro i idem u pravom smjeru. Jedva čekam da se u srijedu probudim i nastavim raditi”, rekao je Reaves, prenosi službena stranica NBA.

Lakersi u prvom krugu doigravanja protiv Houston Rocketsa vode 3:1 u seriji, nakon što su na krilima LeBron Jamesa, Luke Kennarda i Marcus Smarta dobili prve tri utakmice, dok su četvrtu u Houstonu uvjerljivo izgubili.

Sljedeća utakmica igra se u noći sa srijede na četvrtak u 4 sata po hrvatskom vremenu.