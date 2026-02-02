Čabraja: Tko će biti prvak? Mene to ne zanima

Podijeli :

Znali smo da oni moraju imati slabiji, a mi izuzetno dobar dan da bismo mogli parirati. Protiv Dinama ne možete stvoriti pet-šest prilika. Livaković je sjajno obranio Puljiću, a Dinamo je imao još nekoliko velikih šansi. Prvenstvo je dugo, ostalo je još 16 kola i učinit ćemo sve da se spasimo“ - rekao je trener Vukovara.

Trener Vukovara Silvijo Čabraja, koji je ove sezone srušio Modre ovoga puta je mogao samo čestitati.

Na pitanje gdje će njegova momčad igrati sljedeće kolo – u Osijeku ili Vinkovcima – odgovorio je:

„Ni sam još nemam tu informaciju. Lakše je igrati kod kuće nego u gostima. Nadam se da ćemo nastaviti kao na jesen. Tada smo uzeli tri domaće pobjede i ne vidim razlog da ih ne bude još.“

Upitan je i koliko je izostanak trojice Dinamovih igrača na posudbi – Živkovića, Kulušića i Čaića – bio hendikep.

„Što vi mislite kakav je to hendikep? Shabani je imao kartone, četvorica naših startera nisu igrala. Nama su i prošlo kolo nedostajali igrači, jedva smo popunili zapisnik. Sigurno bi trojica igrala, možda i sva četvorica, tako da je jasno da je to problem.“

O borbi za ostanak bio je jasan:

„Igrali smo s Lokomotivom i imali svoje šanse. Lovimo one koji su nam bodovno najbliži i dat ćemo sve od sebe da ih stignemo. Utakmice protiv izravnih konkurenata ne vrijede tri, nego šest bodova – njih moramo pobjeđivati.“

Na kraju se osvrnuo i na pitanje o borbi za naslov:

„Vjerujte mi, to me uopće ne zanima. Ne znam zašto se to pitanje uopće postavlja meni“, zaključio je u svom stilu Čabraja.