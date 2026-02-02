Čabraja: Tko će biti prvak? Mene to ne zanima

Znali smo da oni moraju imati slabiji, a mi izuzetno dobar dan da bismo mogli parirati. Protiv Dinama ne možete stvoriti pet-šest prilika. Livaković je sjajno obranio Puljiću, a Dinamo je imao još nekoliko velikih šansi. Prvenstvo je dugo, ostalo je još 16 kola i učinit ćemo sve da se spasimo“ - rekao je trener Vukovara.
Trener Vukovara Silvijo Čabraja, koji je ove sezone srušio Modre ovoga puta je mogao samo čestitati.
„ Znali smo da oni moraju imati slabiji, a mi izuzetno dobar dan da bismo mogli parirati. Protiv Dinama ne možete stvoriti pet-šest prilika. Livaković je sjajno obranio Puljiću, a Dinamo je imao još nekoliko velikih šansi. Prvenstvo je dugo, ostalo je još 16 kola i učinit ćemo sve da se spasimo“, rekao je trener.
Na pitanje gdje će njegova momčad igrati sljedeće kolo – u Osijeku ili Vinkovcima – odgovorio je:
„Ni sam još nemam tu informaciju. Lakše je igrati kod kuće nego u gostima. Nadam se da ćemo nastaviti kao na jesen. Tada smo uzeli tri domaće pobjede i ne vidim razlog da ih ne bude još.“
Upitan je i koliko je izostanak trojice Dinamovih igrača na posudbi – Živkovića, Kulušića i Čaića – bio hendikep.
„Što vi mislite kakav je to hendikep? Shabani je imao kartone, četvorica naših startera nisu igrala. Nama su i prošlo kolo nedostajali igrači, jedva smo popunili zapisnik. Sigurno bi trojica igrala, možda i sva četvorica, tako da je jasno da je to problem.“
O borbi za ostanak bio je jasan:
„Igrali smo s Lokomotivom i imali svoje šanse. Lovimo one koji su nam bodovno najbliži i dat ćemo sve od sebe da ih stignemo. Utakmice protiv izravnih konkurenata ne vrijede tri, nego šest bodova – njih moramo pobjeđivati.“
Na kraju se osvrnuo i na pitanje o borbi za naslov:
„Vjerujte mi, to me uopće ne zanima. Ne znam zašto se to pitanje uopće postavlja meni“, zaključio je u svom stilu Čabraja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!