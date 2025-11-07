Čabraja: Malo nas je sačuvao i onaj gore, možemo igrati protiv svih momčadi u ligi

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Nogometaši Gorice i Vukovara remijem (1:1) su otvorili 13. kolo SHNL-a.

Bio je to dvoboj u kojem je Vukovar dominirao i vodio sve do isključenja Marija Tadića u 75. minuti. Nakon dvoboja, trener Vukovaraca Silvijo Čabraja komentirao je utakmicu za MAX Sport.

“Do isključenja smo bili kvalitetnija momčad, mislim da so imali više prilika. U prvom poluvremenu smo već utakmicu trebali odvesti u mirne vode. Nakon isključenja našeg igrača, patili smo do kraja utakmice, malo nas je sačuvao i onaj gore da nismo primili još jedan gol.”

Gorica je bila bliže pobjedi u završnici.

“U jednu ruku mogu biti sretan i zadovoljan s bodom, ali u drugu i ne jer prvo poluvrijeme smo odigrali odličnu utakmicu. Do isključenja smo bili izuzetno dobri i s tim moram biti zadovoljan, možemo igrati protiv svih momčadi u ligi i biti konkurentni. Nadam se da će nas onaj gore jednom nagraditi i da ćemo ovakve utakmice odvesti u svoju korist”, zaključio je Čabraja.