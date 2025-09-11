Trener oduševljen bivšim hajdukovcem: ‘On je igrač iz snova’

Trener Miron Muslić opisao ga je kao “igrača iz snova” koji savršeno odgovara njegovoj filozofiji. Nakon što ga je ranije doveo u Plymouth, Muslić ga je ovog ljeta pridružio i Schalkeu, koji je preuzeo nakon što je s Plymouthom ispao iz Championshipa, ali izbacio Liverpool iz FA kupa.

VIDEO / Katić napravio glupost i dobio crveni karton u debiju

“Nikola Katić je bio moj apsolutni igrač iz snova. Poznavao sam ga iz Engleske. On je vrhunski defanzivac. Nakon dva tjedna već je bio lider. Svi su vidjeli da on predvodi put i da se baca na svaku loptu za nas. S njim smo također stvorili zajedničku nit na terenu što je posebno važno za jednog nogometaša”, rekao je Muslić.