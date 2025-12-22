Perišićevog suigrača pamtimo po golčini u kvalifikacijama za SP, sad ga žele u Bundesligi

Podijeli :

Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević sve više privlači pažnju evropskih klubova, a prema pisanju njemačkih medija, nekoliko bundesligaša ozbiljno prati njegov razvoj u dresu PSV Eindhovena.

Bajraktarević je u posljednjem nastupu za PSV odigrao cijelo drugo poluvrijeme, a njegov učinak nije prošao nezapaženo. Na tribinama su se, prema navodima iz Njemačke, nalazili skauti više klubova iz Bundeslige, koji su izbliza gledali mladog nogometaša.

Najkonkretnije se spominje Augsburg, koji navodno već duže vrijeme prati Bajraktarevića, no interes tu ne staje. Na istom susretu bili su prisutni i predstavnici Mainza i Werdera, dok se u pozadini spominju i još neki klubovi iz Liga petice.

Podsjećamo, Esmir Bajraktarević je u redove PSV Eindhovena stigao prošle sezone iz New England Revolutiona, u transferu vrijednom tri milijuna eura. Već sada je jasno da bi nizozemski klub u slučaju prodaje mogao ostvariti značajnu zaradu.

U aktualnoj sezoni Bajraktarević je za Philipsovce upisao 19 nastupa u svim natjecanjima, uz dva gola i dvije asistencije. Posebno se pamti njegov pogodak u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Rumunjske, koji je izazvao veliko oduševljenje među navijačima i dodatno podigao njegov rejting na europskom tržištu.

