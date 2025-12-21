VIDEO / Perišić junak PSV-a za kraj godine! Zabio za pobjedu protiv Utrechta

Nogometaši PSV-a slavili su 2:1 u posljednjoj utakmici u 2025., u sklopu 17. kola Eredivisie protiv Utrechta. Utrecht je poveo preko van der Hoorna u 31. minuti, ali onda je uslijedio preokret PSV-a. U 52. za 1:1 precizan je bio Pepi, dok je u 76. minuti za pobjedu 2:1 zabio hrvatski reprezentativac Ivan Perišić. Njemu je ovo tek drugi gol sezone u prvenstvu, a četvrti ukupno u svim natjecanjima. Sa 7 asistencija Perišić završava ovu godinu kao drugi asistent Eredivisie ove sezone. U ovom susretu Perišić je igrao do 86. minute. Pogledajte gol!

