Nijemci tjeraju Kovačevu zvijezdu iz Borussije: ‘Prodajte ga dok ne spali cijeli klub!’

Podijeli :

JoachimxBywaletz xJB-Sportfoto via Guliver

Karim Adeyemi (23) ponovno je izazvao buru u Borussiji Dortmund nakon pobjede nad Mönchengladbachom (2:0), kada je pri izlasku iz igre krenuo ravno prema svlačionici, no zaustavio ga je sportski direktor Sebastian Kehl.

Nije mu to prvi incident, budući da je već u listopadu izazvao pažnju bacanjem boce vode prema klupi suigrača, a dodatne napetosti stvaraju i glasine o mogućem odlasku iz Dortmunda.

Njemački mediji, među njima i BILD-ov novinar Michael Markus, opisuju Adeyemija kao “tempiranu bombu” koja predstavlja problem za klub:

“Ako Dortmund, drugoplasirani na Božić, sada ne bude oprezan, situacija će se potpuno preokrenuti. Revolucionar (op. a. Adeyemi) može biti igrač svjetske klase i oduševljavati, ali za Borussiju je sada definitivno tempirana bomba.

VIDEO / Kovačev Dortmund slavio u sudaru imenjaka, evo koliko sad zaostaje za Bayernom VIDEO / Zvijezda Borussije nije dobro prihvatila ovaj potez Kovača: Pogledajte njegovu reakciju

Trener Niko Kovač (54) i trenerov brat Robert žele mir i naslove, dok problematični Adeyemi nasumično izaziva probleme jedan za drugim. Poput detektora dima na tribinama – pišti, stresira, eskalira. To jako ide na živce kolegama, navijačima i prijateljima.”

Sportski direktor Kehl je nakon utakmice najavio da će klub reagirati i poduzeti odgovarajuće sankcije:

“O ovom incidentu će se raspravljati. Bit će kažnjen jer smo o toj temi vrlo intenzivno razgovarali s momčadi posljednjih tjedana.”

Međutim, novčane kazne očito ne djeluju, a Adeyemi s tržišnom vrijednošću od 60 milijuna eura postaje rizična investicija za potencijalne kupce.

“Dortmundu hitno treba strategija prodaje prije nego što klan Adeyemi (urnebesno je da se 2026. na Amazonu planira snimiti TV dokumentarac o paru) spali cijeli klub. Ne iz mržnje, već radi samoodržanja. Čist prekid je potreban najkasnije do ljeta. Prodajte to po visokoj cijeni dok još možete”, zaključuje Marcus.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.