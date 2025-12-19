VIDEO / Kovačev Dortmund slavio u sudaru imenjaka, evo koliko sad zaostaje za Bayernom

Podijeli :

U prvoj utakmici 15. kola Bundeslige nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, svladali su na domaćem terenu Borussiju (M) s 2-0.

Klub iz Dortmunda nije odigrao posebno dobru utakmicu, ali je brzo poveo, pogotkom Brandta u 10. minuti, a potom je čuvao prednost sve do kraja. U nastavku utakmice su dominirali gosti iz Moenchengladbacha.

Domaćin je relativno lako odbijao sve te napade i na kraju je pobjeda potvrđena u 97. minuti. Nakon vrlo lijepe asistencije Fabija Silve za 2-0 je strijelac bio Beier.

Privremeno se Borussia (D) popela na drugo mjesto ljestvice, dok je Borussia (M) ostala na 11. poziciji.

U subotu igraju Augsburg – Werder, Koeln – Union Berlin, Hamburg – Eintracht, Stuttgart – Hoffenheim, Wolfsburg – Freiburg i Leipzig – Bayer. U nedjelju se igraju posljednje dvije utakmice. Parovi su Mainz – St. Pauli i Heidenheim – Bayern.