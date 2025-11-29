VIDEO / Zvijezda Borussije nije dobro prihvatila ovaj potez Kovača: Pogledajte njegovu reakciju

Podijeli :

Borussia Dortmund slavila je s 2:1 u 12. kolu njemačke Bundeslige na gostovanju kod Bayer Leverkusena. Za žuto-crne zabili su Aaron Anselmino i Karim Adeyemi dok je Christian Michel Kofane pogodio za Leverkusen. Osim pogodaka, pažnju javnosti dobio je i Serhou Guirassy. Naime, gvinejski napadač je iz igre izašao u 61. minuti, a sve je iznenadila njegova reakcija. Gvinejac nije pružio ruku Niki Kovaču, a nakon toga ni svojim suigračima na putu prema klupi. Nakon susreta su Kovač i Guirassy ponovno razgovarali te su se i zagrlili što znači da vjerojatno nema zle krvi nakon ovog poteza. Guirassy je inače jedan od najboljih igrača Borussije Dortmund te ima pet golova u Bundesligi, tri u Ligi prvaka, a zabio je i u prvom kolu DFB-Pokalu protiv RW Essena.

