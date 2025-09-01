Nekadašnji kapetan Rijeke napušta Bundesligu?

Za njega je ozbiljan interes pokazala poljska Jagiellonia, koja želi dovršiti transfer do 8. rujna, kada u Poljskoj završava prijelazni rok, prenosi tportal.

Dalić za utakmice s Crnom Gorom i Farskim otocima pozvao Ivana Smolčića VIDEO / Smolčić zabio prvijenac za LASK, a onda je show ukrao genijalni Zvonarek

Iako iznos ponude nije poznat, odluka će ovisiti i o tome koliko će sama opcija biti privlačna igraču, budući da Smolčić ima još nekoliko ponuda. Najrealnija je opcija posudba do kraja sezone s mogućnošću otkupa idućeg ljeta.

Smolčić je u Eintracht stigao 2022. iz Rijeke za 2,5 milijuna eura, a dosad je upisao 32 nastupa. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u LASK-u, gdje je odigrao 33 utakmice.