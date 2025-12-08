Kovača pitali zašto izostavlja jednog igrača, evo što je odgovorio

Podijeli :

Guliver Images

Trener Borussije Dortmund Niko Kovač pojasnio je zašto jednog od njegovih igrača nije bilo ni u zapisniku.

Julien Duranville još uvijek čeka prve minute u novoj sezoni Borussije Dortmund. Iako je Borussia pobijedila Hoffenheim 2:0, 19-godišnji krilni napadač ponovno je izostao s popisa igrača. Kovač je otvoreno rekao da je Duranville talentiran, ali da su njegovi konkurenti jednostavno bolji u ovom trenutku.

VEZANA VIJEST VIDEO / Kovač bolji od Kramarića, rutinska pobjeda Borussije Dortmund

“Teško mu je biti uključen. Mi smo u BVB-u – ovdje ima stvarno dobrih igrača, a on je jedan od njih. Ali ostali su jednostavno bolji.”

Duranville je stigao iz Anderlechta u siječnju 2023. za oko 8,5 milijuna eura i do sada skupio 27 nastupa uz gol i asistenciju, no razvoj su mu usporile ozljede i jaka konkurencija na krilima.

Prema Kovaču, hijerarhija i trenutna forma odlučuju tko dobiva priliku, pa Belgijac mora dokazati da zaslužuje minute u momčadi koja tolerira samo najbolje u datom trenutku.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.