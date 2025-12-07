VIDEO / Kovač bolji od Kramarića, rutinska pobjeda Borussije Dortmund

Podijeli :

U posljednjem susretu 13. kola njemačkog nogometnog prvenstva Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, je pobijedila Hoffenheim sa 2-0.

Domaćin je poveo u 43. minuti nakon lijepe akcije koju je u gol pretvorio Julian Brandt.

U 60. minuti dortmundska momčad je povećala predsnost. Yan Couto je ubacio s desne strane, Felix Nemceha je spustio do Nice Schlotterbeck koji je lijepim udarcem sa 13-14 metara pogodio za 2-0.

Kovačeva ekipa je u 90. minuti bila korak do trećeg gola, ali je Serhou Guirassy pogodio prečku. Za goste je od 62. minute zaigrao hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić.

U prvom nedjeljnom susretu HSV je pobijedio Werder sa 3-2, a jedan od golova za pobjednički sastav postigao je hrvatski reprezentativac Luka Vušković.

Werder je poveo u posljednjim trenucima prvog dijela golom Jensa Stagea. HSV je izjednačio u 63. minuti preko Sambija Lokonge, a u 75. minuti je Vušković okrenuo rezultat. Ubacio je Fabio Vieira, a hrvatski stoper sjajno petom zabio svoj drugi gol ove sezone.

Justin Njinmah je izjednačio u 78. minuti, a pobjedu Hamburgu donio je Yussuf Poulsen u 84. minuti.

HSV je napredovao na 13. mjesto sa 15 bodova, dok je Werder dvije stepenice više s bodom više.

Na ljestvici vodi Bayern sa 37 bodova ispred RB Leipziga sa 29 bodova i Borussie sa 28 bodova. Hoffenheim je peti sa 23 boda.

