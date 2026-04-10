HSV u problemima pred tešku utakmicu: Vušković se ozlijedio, evo o čemu je riječ

xAymanxAlahmedx via Guliver

Još uvijek nije poznato hoće li hrvatski reprezentativac putovati s ostatkom momčadi na nezgodno gostovanje.

HSV se suočava s ozbiljnim izazovima uoči nedjeljnog gostovanja kod Stuttgarta, jedne od najučinkovitijih napadačkih momčadi Bundeslige, piše Hamburger Morgenpost.

Ofenzivni trojac Stuttgarta – Deniz Undav, Ermedin Demirović i Jamie Leweling – zajedno je zabio 34 pogotka, što je više od ukupnog učinka cijele momčadi HSV-a, koja je na 32 gola. Jasno je stoga da će ključ uspjeha za goste biti stabilna i disciplinirana obrana.

Upravo tu važnu ulogu obično ima Luka Vušković, no njegov nastup sada je pod velikim upitnikom.

Iako ima samo 19 godina, Vušković već tri sezone igra profesionalni nogomet i dosad je imao vrlo malo problema s ozljedama. Jedini ozbiljniji izostanak dogodio se u proljeće 2023., kada je zbog ozljede mišića propustio pet utakmica. Sada se, međutim, ponovno pojavila mogućnost da će izbivati s terena.

Naime, tijekom utorka na treningu u Volksparkstadionu zadobio je udarac u koljeno. Nakon inicijalne pomoći uspio je nastaviti s radom, ali su se bolovi ubrzo pojačali. Zbog posljedica tog udarca nije trenirao s momčadi u srijedu i četvrtak, već je odrađivao individualni program uz rehabilitacijskog trenera Sebastiana Capela.

Hoće li biti spreman za ogled u Stuttgartu još nije poznato, no vremena za oporavak je sve manje, što u HSV-u izaziva određenu zabrinutost. Ako ipak ne bude mogao nastupiti, u obrani bi ga trebao zamijeniti Daniel Elfadli.

