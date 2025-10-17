Der Klassiker na SK! Kovač: Predugo sam u ovom poslu da bih nasjedao na riječi Kompanyja

Podijeli :

Vodeća momčad Bundeslige, Bayern Munchen u subotu dočekuje drugoplasiranu Borussiju Dortmund (18.30 sati). Susret pratite na Sport Klubu 1.

Der Klassiker u Munchenu najavio je trener Borussije, Niko Kovač.

“Bit će teško ako budemo igrali previše oprezno. Samo obrana neće funkcionirati. Poštujemo jedni druge, ali moramo preuzeti inicijativu. Ako budemo igrali kao prošle godine u Münchenu, imat ćemo dobre šanse, ali moramo biti hrabri. Vidimo u kakvoj je formi Bayern. Neobično je da momčad igra tako dobro.”

Borussia je pobijedila u jednoj i remizirala u dvije od posljednje tri utakmice protiv Bayerna, uključujući pobjedu 2:0 na Allianz Areni prošle godine. Ulogu favorita Kovač je dao Bayernu.

“Mi smo veliki klub, to se mora reći. Ali Bayern je rekordni prvak. Oni su uvjerljivo momčad s najviše naslova. Imaju stvarno vrhunske, skupe igrače. I mi imamo vrlo dobre igrače. Zato vjerujem da smo vrhunska momčad. Ali Bayern je na drugoj razini. Rezultati to također pokazuju, i to se mora reći. Ne želimo preuveličavati nešto što ne postoji. Mi smo dobri, ali Bayern je trenutno bolji. Zato je Bayern glavni favorit.”

Vincent Kompany je rekao da forma nije bitna, slaže li se Kovač s tim?

“Da, naravno. Svaka utakmica ima svoju priču, a ovo je vrlo važna utakmica. Nadam se da su svi s obje strane spremni, kako bi to zaista mogla biti vrhunska utakmica. Mnogo se toga može dogoditi u utakmici i s tim se apsolutno slažem. Ali ne smijete zanemariti činjenicu da je Bayern tamo s razlogom. Prvi su u Ligi prvaka, prvi su u Bundesligi. To znači da on pokušava malo umanjiti važnost toga. Ali predugo sam u ovom poslu da bih nasjedao na to.“

Kao trener, doživio je Kovač ovu utakmicu s obje strane. Postoje li neke razlike?

“Ne, nema razlika. Bez obzira na kojoj ste strani, postoji određena napetost, određena nervoza, a i osjećaj iščekivanja. Točno znate koliko je ova utakmica važna, i za svakog pojedinca i za trenera. Zato nema razlike, jeste li Crno-žuti ili ste prethodno bili u Crvenom.”

Pohvalio je svoju momčad.

“Ekipa se razvila u dobrom smjeru. Imamo dosljednost, imamo kontinuitet. Igrači znaju što očekujemo – rutine sa i bez lopte. Samo to nam daje šansu za pobjedu u utakmicama. Kada svaki igrač zna što drugi rade ili što treba učiniti tijekom igre. Velika pohvala ide dečkima, jer to prihvaćaju i pokušavaju to primijeniti svaki dan na treningu. I, naravno, vikendom, što je vrlo važno.”

