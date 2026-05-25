Gennaro Gattuso preuzima talijanskog velikana?

(AP Photo/Antonio Calanni) via Guliver Image

Prema informacijama Fabrizija Romana, Gennaro Gattuso trebao bi postati novi trener Lazija. Bivši izbornik Italije i nekadašnji trener Hajduka prihvatio je ponudu rimskog kluba, a preostalo je još usuglasiti formalnosti prije službenog predstavljanja. Na klupi Lazija naslijedit će Maurizija Sarrija, koji je navodno vrlo blizu preuzimanja Atalante.

Odnos između predsjednika Claudija Lotita i Sarrija već je neko vrijeme bio narušen zbog međusobnih optužbi i neslaganja, pa je rastanak bio očekivan. Sarri je dodatno podgrijao situaciju izjavom da je “Formello zahtjevna sredina”, aludirajući na česte promjene trenera, dok mu Lotito zamjera slabiji bodovni učinak u odnosu na prošlu sezonu.

Lazio je posljednjih dana kontaktirao Gattusa, koji je svjestan izazova koje posao nosi, ali je ipak odlučio prihvatiti ponudu. Time se nakon pet godina vraća u Serie A, gdje je ranije vodio Milan i Napoli. Nakon toga radio je u Valenciji, Marseilleu i Hajduku, a potom i na klupi talijanske reprezentacije s kojom nije izborio plasman na Svjetsko prvenstvo. Nedavno je odbio ponudu Torina jer njome nije bio zadovoljan.

Talijanski mediji podsjećaju i na zanimljivu epizodu iz 2019. godine, kada je Gattuso bio vrlo blizu dolaska u Lazio. Tijekom utakmice Lazija i Atalante, pri vodstvu gostiju 3:0, Lotito ga je nazvao i ponudio mu mjesto Simonea Inzaghija. Gattuso je tada već krenuo prema Rimu, no nakon spektakularnog povratka Lazija i hat-tricka Immobilea za 3:3, predsjednik se ponovno javio i povukao ponudu.