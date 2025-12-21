Budimir: Na božićnu stanku odlazimo s velikim osmijehom

Podijeli :

AP Photo/Miguel Oses via Guliver

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Budimir, koji je u subotu zabio dva gola u pobjedi Osasune 3:0 nad Deportivo Alavesom, rekao je da sretan odlazi na božićne praznike jer je momčad dobro igrala i pobijedila.

“Bila je ovo važna utakmica. Bilo je bitno pobijediti da se primaknemo gornjim mjestima na ljestvici”, izjavio je 34-godišnji napadač za klupske medije.

“Odigrali smo uistinu dobro pa s današnje utakmice možemo otići s puno pozitivnih stvari kao što su ispravan stav, želja za pobjedom, napadačka igra, a također smo sačuvali mrežu netaknutom. A kada je tako, osvoje se tri boda”, dodao je podno stadiona El Sadar u Pamploni.

Budimir je bio precizan u 71. minuti i u 80. iz jedanaesterca, a njegov suigrač iz napada Raul Garcia sve je zaključio pogotkom u 92. minuti.

“Svjesni smo da smo dobri”, napomenuo je hrvatski golgeter koji je u 18 ovosezonskih utakmica zabio 8 golova.

Budimir je 197. put nastupio za Osasunu čime se izjednačio s bivšim iranskim veznjakom Javadom Nekounamom. U idućoj utakmici postat će stranac s najviše nastupa u 105 godina dugoj povijesti Osasune.

“Željeli smo na božićnu stanku otići s velikim osmijehom, a također i naši navijači. Znamo da raspoloženje ovisi o tome pobjeđuje li Osasuna pa smo svi sretni što na blagdane odlazimo s pobjedom”.

Osasunu je ljetos napustio trener Vicente Moreno ostavivši ju na devetom mjestu u prvenstvu. Zamijenio ga je 40-godišnji Alessio Lisci, nakon što se iskazao u drugoj španjolskoj ligi, a ekipa iz Pamplone sada privremeno drži dvanaesto mjesto.

“Od početka sezone smo s novim trenerom koji ima nove ideje i zahtjeve. Ekipa je praktično ostala ista, ali za sve je potrebno vrijeme”, izjavio je Budimir.

“To je proces tijekom kojeg trebamo biti mirni, usredotočeni te nastaviti slušati upute. Malo po malo ćemo bivati sve bolji. Bile su nas zahvatile i ozljede te nedostatak sreće tijekom nekih utakmica u početku, ali uz rad se sve to može popraviti. Sada smo opet svi zdravi, konkurentni, to se osjeća na treninzima i vidi na rezultatima”, objasnio je.

Poručio je da će se ekipa i on sada odmoriti, ali ostati usredotočeni na ono što dolazi nakon Nove godine. Osasuna će iduću utakmicu igrati 3. siječnja s Athletic Bilbaom.