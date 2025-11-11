Brazilski Ronaldo o Cristianu: ‘Za mene on nije GOAT’

Podijeli :

AP Photo/Chan Long Hei via Guliver

Brazilska legenda i jedan od najvećih napadača koje je nogomet ikada vidio, Ronaldo Nazario, iznenadio je mnoge izjavom da Portugalac Cristiano Ronaldo nije GOAT.

Ipak, priznao je da Cristiano Ronaldo ima bogatu ostavštinu i svrstao ga među deset najboljih igrača u povijesti.

POVEZANO Ronaldo najavio odlazak u mirovinu: ‘Vjerojatno ću plakati jer sam emotivna osoba’

U intervjuu za ESPN, dvostruki osvajač Svjetskog prvenstva iznio je svoje iskreno mišljenje o mjestu Portugalca u povijesti nogometa.

“Cristiano je zabijao golove na sve moguće načine, čak i nakon promjene pozicija. To nije lako učiniti, definitivno je među najboljim igračima ikad. Ali najbolji? Ne slažem se. Poštujem njegovo mišljenje, ali bih ga smjestio među 10 najboljih“, rekao je bivši napadač Real Madrida, Inter Milana i Barcelone.

Brazilski Ronaldo, kojeg se općenito smatra jednim od najtalentiranijih napadača svih vremena, također je skromno o svojoj karijeri.

“Iskreno, ne volim se upuštati u te rasprave. Neki ljudi imaju vrlo visoko mišljenje o sebi. Radije pustim druge da pričaju o mojim nastupima, što sam radio i što sam bio, nego da pričam o sebi”, objasnio je.