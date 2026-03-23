Brazilski mediji: Neymar je vrlo blizu toga da ostane bez Svjetskog prvenstva

Podijeli :

Rodilei Morais Fotoarena via Guliver

Stižu nove loše vijesti za brazilsku zvijezdu.

Nakon što ga je izbornik Carlo Ancelotti izostavio s popisa za nadolazeće prijateljske utakmice, iz Brazila stižu nove informacije koje dodatno ruše izglede Neymara za povratak u reprezentaciju.

PROČITAJTE I: Ancelotti, gledaš li? Neymar ponovno zabio gol za Santos Fruk pred put u Ameriku: ‘Ovako završiti tjedan je nedopustivo!’

Prema navodima CNN Brazila, koji se poziva na izvore iz Brazilskog nogometnog saveza, Neymar je vrlo blizu toga da ostane bez mjesta na popisu za SP. Glavni razlog je nepovjerenje u njegovo fizičko stanje nakon duljeg razdoblja bez pravog kontinuiteta.

CNN vrdi da u Savezu vlada dojam kako je Neymar praktički otpisan za Svjetsko prvenstvo. Osim zabrinutosti zbog njegove spreme, problem predstavljaju i narušeni odnosi s čelnicima Saveza.

Jedan od trenutaka koji mu se posebno zamjera vezan je uz utakmicu Santosa i Mirassola. Ancelotti je navodno stigao osobno pogledati Neymara, no brazilski napadač nije zaigrao, a pritom se nije ni pojavio na stadionu niti je susret s izbornikom iskoristio za bilo kakav kontakt.

Do SP-a ima još tri mjeseca, ali sada je izgledniji scenarij da će Neymar ostati bez njega, nego ići u Ameriku.