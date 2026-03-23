Brazilski mediji: Neymar je vrlo blizu toga da ostane bez Svjetskog prvenstva

Stižu nove loše vijesti za brazilsku zvijezdu.
Nakon što ga je izbornik Carlo Ancelotti izostavio s popisa za nadolazeće prijateljske utakmice, iz Brazila stižu nove informacije koje dodatno ruše izglede Neymara za povratak u reprezentaciju.
Prema navodima CNN Brazila, koji se poziva na izvore iz Brazilskog nogometnog saveza, Neymar je vrlo blizu toga da ostane bez mjesta na popisu za SP. Glavni razlog je nepovjerenje u njegovo fizičko stanje nakon duljeg razdoblja bez pravog kontinuiteta.
CNN vrdi da u Savezu vlada dojam kako je Neymar praktički otpisan za Svjetsko prvenstvo. Osim zabrinutosti zbog njegove spreme, problem predstavljaju i narušeni odnosi s čelnicima Saveza.
Jedan od trenutaka koji mu se posebno zamjera vezan je uz utakmicu Santosa i Mirassola. Ancelotti je navodno stigao osobno pogledati Neymara, no brazilski napadač nije zaigrao, a pritom se nije ni pojavio na stadionu niti je susret s izbornikom iskoristio za bilo kakav kontakt.
Do SP-a ima još tri mjeseca, ali sada je izgledniji scenarij da će Neymar ostati bez njega, nego ići u Ameriku.
