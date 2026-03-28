Brazilci usred noći nazvali igrača da se pridruži reprezentaciji za okršaj s Hrvatskom

Maria Jose Segovia / DeFodi Images via Guliver

Poziv je uslijedio nakon poraza Brazila od Francuske (2:1) u prijateljskom susretu u Bostonu.

Brazilski branič Vitor Reis dobio je iznenadni poziv u reprezentaciju usred noći. ESPN otkriva kako je 20-godišnji branič spavao u svom domu u Gironi kada ga je oko tri sata ujutro probudio poziv Rodriga Caetana, koordinatora muških reprezentacija CBF-a.

Reis je iznenađeno primio vijest da se mora što prije ukrcati na let za Orlando kako bi se pridružio suigračima. Kako se doznaje, ni sam igrač ni njegov stručni tim nisu u ovom trenutku očekivali poziv u reprezentaciju. Pozvan je za okršaj s Hrvatskom koji je na rasporedu s utorka na srijedu u 2 ujutro po našem vremenu.

Poziv za braniča Cityja na posudbi u Gironi je posljedica problema s ozljedama drugih braniča koje je izbornik Carlo Ancelotti pozvao za ovu reprezentativnu akciju.

Branič Arsenala Gabriel Magalhães otpao je zbog ozljede, dok je Marquinhos iz PSG-a bio pošteđen nastupa protiv Francuske zbog fizičkih poteškoća.

