Brazilci prekršili novi protokol na SP-u, Vinicius odbrusio: ‘Nema veze, platit ćemo kaznu!’

Podijeli :

AP Photo/Karen Warren via Guliver

Problemi s komunikacijom samo se nižu na Svjetskom nogometnom prvenstvu koje je počelo ovog tjedna.

Nakon što Achrafu Hakimiju i Viniciusu Junioru nije bilo dozvoljeno govoriti na španjolskom jeziku tijekom konferencije za medije nakon utakmice Brazila i Maroka, u javnost je dospjela još jedna manja neugodnost koja se dogodila na poluvremenu istog dvoboja.

Vinícius, prva zvijezda Brazila i strijelac izjednačujućeg pogotka, izbjegao je davanje izjave prije odlaska na odmor u svlačionicu.

Kada mu je novinar rekao da zbog toga može dobiti veliku kaznu, Vinícius je odgovorio:

„Znam, platit ćemo kaznu, nitko od nas neće davati izjave na poluvremenu.“

Davanje izjava u pauzi između dva poluvremena nešto je što je FIFA preuzela iz košarke, no očito nogometaši nisu previše skloni trošiti vrijeme na razgovore s medijima.